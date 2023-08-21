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05:14, 21 августа 2023Мир

Китай поддержал идею расширения БРИКС

МИД Китая: Пекин поддерживает расширение БРИКС и приветствует новых партнеров

Фото: Aly Song / Reuters

Китай поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в «большую семью» объединения новых партнеров. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе МИД КНР.

В дипведомстве указали, что Пекин всегда был уверен в БРИКС как в открытом и инклюзивном механизме. Также там подчеркнули, что Китай готов работать с партнерами по организации, чтобы способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС и вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания во всем мире.

Ранее Financial Times написала, что Китай может призвать союз стран БРИКС стать соперником группы G7. Издание выяснило, что на саммите БРИКС лидеры стран планируют обсудить крупнейшее за десятилетие расширение группы. Собеседник газеты в китайской делегации отметил, что в случае успешного расширения на объединении окажется такая же доля мирового ВВП, как и у G7. «В этом случае наш коллективный голос в мире станет весомее», — объяснил он.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Ранее стало известно, что, помимо лидеров стран-участников объединения, в саммите БРИКС примут участие более 30 стран.

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    Марина Совина
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