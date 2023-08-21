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04:07, 21 августа 2023Мир

Группам БРИКС и G7 предрекли соперничество

FT: Китай может призвать группу БРИКС стать соперником группы G7

Фото: Adriano Machado / Reuters

Китай может призвать союз стран БРИКС стать соперником группы G7. Об этом Financial Times (FT) рассказали осведомленные источники.

Издание выяснило, что на саммите БРИКС лидеры стран планируют обсудить крупнейшее за десятилетие расширение группы. Собеседник газеты в китайской делегации отметил, что в случае успешного расширения на объединении окажется такая же доля мирового ВВП, как и у G7. «В этом случае наш коллективный голос в мире станет весомее», — объяснил он.

Однако, отмечает FT, входящие в БРИКС Китай и Индия не могут прийти к единой позиции в вопросе целей расширения группы. Так, Пекин видит в ней политическую силу, которая бросит вызов Западу, а Нью-Дели рассчитывает на объединение как на клуб, защищающий экономические интересы развивающихся стран.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Ранее стало известно, что, помимо лидеров стран-участников объединения, в саммите БРИКС примут участие более 30 стран. По данным МИД ЮАР, президент страны Сирил Рамафоса пригласил лидеров 67 стран и 20 представителей организаций принять участие в мероприятиях на предстоящем саммите БРИКС.

Россию на саммите будет представлять глава МИД Сергей Лавров, а президент Владимир Путин поучаствовует в саммите в режиме видеоконференции.

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    Марина Совина
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