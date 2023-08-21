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14:12, 21 августа 2023Россия

Российская армия отразила две атаки ВСУ в ЛНР

МО России: армия отразила две атаки ВСУ в луганском селе Червоная Диброва

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия на краснолиманском направлении отразила две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявили журналистам в ходе брифинга Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что предотвратить атаки удалось подразделениям группировки войск «Центр», а также штурмовой и армейской авиации.

Помимо этого, было нанесено огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР), отметили в Минобороны.

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Удалось уничтожить до 75 украинских военных, кроме того, были подбиты две боевые бронированные машины противника, три пикапа, гаубица Д-30.

19 августа в российском оборонном ведомстве доложили об отражении атаки ВСУ в районе Кузьмина ЛНР.

Тогда же на краснолиманском направлении были уничтожены более 40 украинских военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20.

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    Анна Щербакова
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