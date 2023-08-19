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14:46, 19 августа 2023Россия

Российская авиация, артиллерия и огнеметы отразили атаку ВСУ под Луганском

Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ в районе Кузьмина ЛНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Центр» ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмового отряда 42-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кузьмина Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате за сутки на краснолиманском направлении были уничтожены более 40 бойцов ВСУ, две бронемашины, а также гаубица Д-20.

Кроме того, на херсонском направлении противник потерял до 15 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одно орудие «Мста-Б», добавил Конашенков.

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Ранее в российском оборонном ведомстве отчитались, что с начала своего контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч бойцов. В Минобороны подчеркнули, что эта цифра не включает военнослужащих, эвакуированных в госпитали Украины, а также иностранных наемников, вывезенные из-за ранений за рубеж, и солдат, ликвидированных в тыловых районах.

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    Сергей Истомин
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