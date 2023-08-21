В России высказались о преимуществе БРИКС перед G7

Сенатор Карасин заявил о преимуществе БРИКС перед G7

Объединение БРИКС превзошло по своему значению «Большую семерку» (G7), заявил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. В беседе с «Лентой.ру» политик перечислил возможные темы предстоящего саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Сенатор рассказал, что лидеры «пятерки» БРИКС и приглашенные представители государств обсудят международную ситуацию.

«Также заявленные темы — это экономический рост и устойчивое развитие. Понятно, что, находясь в Южной Африке, участники будут обсуждать и аспекты развития отношения между БРИКС и Африкой. Помимо этого, среди заявленных тем довольно важной является система финансирования и снижение зависимости от доллара», — сообщил Карасин.

БРИКС — это новый популярный международный форум для принятия важных решений, которые касаются более половины международного сообщества. Объединение настроено на конструктивное сотрудничество, в отличие от «Большой семерки», которая проповедует соперничество Григорий Карасин председатель международного комитета Совета Федерации

Также сенатор отметил, что наряду с «пятеркой» БРИКС на саммит в Йоханнесбург приедут представители более 30 государств.

«Я слышал, что подтвердил свое решение об участии генсек ООН Антониу Гуттереш. Поэтому мы будем ждать от этой встречи соответствующих результатов», — заключил он.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. По данным южноафриканского МИД, президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил лидеров 67 стран и 20 представителей организаций принять участие в мероприятиях на предстоящем саммите.

Россию на саммите БРИКС возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент страны Владимир Путин примет участие дистанционно.

