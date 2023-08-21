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17:57, 21 августа 2023Среда обитания

Определены места в Подмосковье с самым дешевым жильем

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: меньше всего первичное жилье стоит в Балашихе

ФОто: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В июле 2023 года среди мест в Подмосковье меньше всего жилье на первичном рынке в строящихся жилых комплексах стоило в Лыткарино и Балашихе. Населенные пункты с самыми дешевыми объектами определили в компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», сообщает РБК.

В указанных населенных пунктах минимальная стоимость лота достигла 2,9 миллиона рублей. Вторую строчку разделили Котельники и Сапроново с показателем в 3,4 миллиона рублей.

Ниже в списке расположились Николо-Урюпино (3,7 миллиона рублей), Молоково (3,8 миллиона), а также Томилино (3,9 миллиона). В Мытищах новое жилье в строящемся ЖК обойдется в четыре миллиона.

При этом аналитики определили, что в указанном месяце средняя стоимость квадратного метра в Московской области достигла 186,8 тысячи рублей — 3,9 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. В среднем квартира в подмосковной новостройке обошлась бы в 8,5 миллиона рублей.

В августе стало известно, что к концу первого полугодия 2023-го в Подмосковье выросла стоимость аренды элитных коттеджей. Динамика достигла 10 процентов.

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    Нина Ташевская
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