Определены места в Подмосковье с самым дешевым жильем

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: меньше всего первичное жилье стоит в Балашихе

В июле 2023 года среди мест в Подмосковье меньше всего жилье на первичном рынке в строящихся жилых комплексах стоило в Лыткарино и Балашихе. Населенные пункты с самыми дешевыми объектами определили в компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», сообщает РБК.

В указанных населенных пунктах минимальная стоимость лота достигла 2,9 миллиона рублей. Вторую строчку разделили Котельники и Сапроново с показателем в 3,4 миллиона рублей.

Ниже в списке расположились Николо-Урюпино (3,7 миллиона рублей), Молоково (3,8 миллиона), а также Томилино (3,9 миллиона). В Мытищах новое жилье в строящемся ЖК обойдется в четыре миллиона.

При этом аналитики определили, что в указанном месяце средняя стоимость квадратного метра в Московской области достигла 186,8 тысячи рублей — 3,9 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. В среднем квартира в подмосковной новостройке обошлась бы в 8,5 миллиона рублей.

В августе стало известно, что к концу первого полугодия 2023-го в Подмосковье выросла стоимость аренды элитных коттеджей. Динамика достигла 10 процентов.