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09:01, 21 августа 2023Забота о себе

Названы побуждающие к измене в отпуске причины

Эксперт Леони: расстояние и алкоголь подталкивают к измене в отпуске за границей

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Ощущение безнаказанности и алкоголь являются основными факторами, подталкивающими к супружеской измене во время отпуска за границей, считает эксперт по сексу и отношениям Джессика Леони. Ее мнение приводит Daily Mirror.

Леони указала, что расстояние — это главная причина неверности в отпуске. По ее мнению, большинство изменников чувствуют себя в безопасности, поскольку уверены, что их партнер никогда не узнает об интрижке. «Пребывание за границей и вдали от повседневной рутины позволяет людям чувствовать себя свободнее, что может способствовать обману», — считает специалистка.

Второй побуждающей к супружеской неверности причиной она назвала алкоголь. По ее мнению, под воздействием спиртного люди заводят случайные знакомства и легче идут на флирт.

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    Екатерина Улитина
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