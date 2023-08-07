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20:30, 7 августа 2023Забота о себе

Эксперт объяснила тягу некоторых пожилых мужчин к молодым женщинам

Эксперт Бартюк рассказала, что пожилые мужчины молодеют рядом с юными женами

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по отношениям Татьяна Бартюк рассказала, что пожилые мужчины молодеют рядом с юными женами. Основатель международного агентства HIGH TOUCH объяснила тягу некоторых мужчин в возрасте к молодым партнершам в беседе с «Лентой.ру».

Отношения с мужчиной, который гораздо старше, могут основываться на уравновешивающих факторах, говорит она. Избранник может быть немолодым, но при этом заботливым, добрым, щедрым, состоятельным. Если у мужчины много достоинств и качеств, важных для женщины, она может закрыть глаза на его возраст.

Цели создания подобного союза могут быть разными, продолжает Бартюк. Если пара хочет иметь детей, необходимо, чтобы партнер находился в соответствующей физической форме и был готов к этому с биологической точки зрения. Благодаря репродуктивным технологиям зачать ребенка можно даже в возрасте, отметила эксперт.

Если же мужчина не позаботился о качестве своего репродуктивного материала ранее, женщине стоит задуматься, готова ли она с партнером прибегнуть к другим вариантам. Например, усыновлению ребенка или рождению своего же биологического, но с помощью донорского материала

Татьяна Бартюкэксперт по отношениям

Собеседница «Ленты.ру» уверяет, что с годами мужчины начинают лучше понимать женщин, их потребности, и это привлекает девушек. Кроме того, зачастую зрелые партнеры более ответственно подходят к отношениям. В молодости многие мужчины нацелены на достижения, строят свое финансовое благополучие, а во взрослом возрасте, когда все цели уже достигнуты, у них появляется возможность уделить время и внимание женщине, семье.

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По мнению Бартюк, мужчине отношения с молодой партнершей могут давать эстетическое удовлетворение и энергию. Также может появиться впечатление будто началась «вторая молодость», добавила специалистка. Наконец, по ее словам, в молодой избраннице мужчина, если он хочет стать отцом, видит женщину, которая сможет родить ему здоровых детей.

Ранее Татьяна Бартюк оценила перспективу отношений после измены. Она отметила, что иногда измену можно простить.

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    Вера Владзиевская
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