Перспективы отношений в паре после измены оценили

Эксперт по отношениям Татьяна Бартюк рассказала, что иногда измену можно простить

Эксперт по отношениям и основатель сертифицированного агентства отношений HIGH TOUCH Татьяна Бартюк уверяет, что иногда измену можно простить. Она и ее коллега Анна Рокамболь-Лебедева в беседе с «Лентой.ру» оценили перспективы отношений в паре после предательства одного из партнеров.

Прежде чем окончательно рушить отношения с партнером, необходимо разобраться в причинах измены, объяснила Бартюк. По ее мнению, на измену решаются из-за желания разнообразить отношения и удовлетворить потребности (безопасность, общность и другие), если этого не удается сделать с партнером.

Чаще всего женщина идет на этот шаг, если не получает от мужчины ощущения безопасности, прежде всего эмоциональной. Для большинства женщин отношения завязаны на доверии: она должна быть уверена в партнере и его готовности взять на себя ответственность за нее и детей Татьяна Бартюк эксперт по отношениям

Для мужчины измена часто становится способом повысить самооценку, считает эксперт по отношениям Рокамболь-Лебедева. По ее словам, мужчины часто разделяют секс и эмоциональную близость. Если измены повторяются, носят патологический характер, то причины, скорее всего, кроются в детских травмах, отметила она.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что иногда мужчина не может удовлетворить потребность в физической близости с женщиной, в которой он видит свою мать, например. В таких случаях партнерам нужно понять, хотят ли они изменить ситуацию и бороться за отношения.

Измена не всегда конец отношений. Она может быть ступенькой к выходу на новый уровень близости. Не стоит закрывать глаза на проблему, необходимо прорабатывать ее как в личной, так и в парной терапии. Если мужчина и женщина вместе разобрались в причинах измены, то прощать имеет смысл Анна Рокамболь-Лебедева эксперт по отношениям

Выяснение причины измены помогает партнерам стать ближе, понять потребности друг друга и выйти из кризиса. При этом важно определить, какими они хотят видеть будущие, обновленные отношения, заключила Рокамболь-Лебедева.

Ранее эксперт по отношениям Бет Рибарски назвала типичные признаки поведения людей, разлюбивших партнера. По ее словам, в таких парах не обсуждают совместное будущее.