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14:55, 18 мая 2023Забота о себе

Названы типичные признаки поведения разлюбивших партнера людей

Эксперт по отношениям Рибарски: разлюбившие партнеры не обсуждают совместное будущее

Фото: True Touch Lifestyle / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по межличностному общению, автор курса о романтических отношениях в Университете Иллинойса в Спрингфилде, США, Бет Рибарски перечислила типичные признаки поведения людей, разлюбивших своих партнеров. Ее мнение приводит издание Best Life.

По словам Рибарски, люди, которые больше не любят своих избранников, становятся раздражительными, часто затевают ссоры на пустом месте, избегают интимной близости, не обсуждают совместное будущее, а также редко проводят время вместе. Она назвала подобные перемены в поведении естественным этапом развития многих отношений.

Когда мы впервые встречаем кого-то, наш мозг начинает вырабатывать больше химических веществ, вызывающих эмоциональный подъем и хорошее самочувствие. Иногда мы ошибочно принимаем это за любовь, хотя на самом деле это просто страсть. Со временем гормоны возвращаются к норме, и влюбленность проходит

Бет Рибарскиавтор курса о романтических отношениях

Эксперт подчеркивает, что наличие некоторых или даже всех признаков охлаждения чувств необязательно свидетельствует о крахе отношений. Например, стресс на работе, по словам Рибарски, может негативно влиять на сексуальную и эмоциональную жизнь пары, даже если партнеры по-прежнему любят друг друга.

«Все отношения проходят через взлеты и падения. Однако если вы замечаете тревожные признаки, это означает, что вам нужно поговорить. Слишком часто пары игнорируют проблемы, надеясь, что они исчезнут сами собой, и отношения чудесным образом наладятся. На самом деле более вероятно, что проблема никогда не будет решена, а скрытое недовольство будет только накапливаться», — считает Бет Рибарски.

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Она посоветовала прямо спросить партнера, если есть подозрения, что его чувства остыли. По ее мнению, восстановить прежние эмоции в паре возможно, если партнеры в этом заинтересованы и готовы решать проблему, как только осознали ее наличие.

Ранее британский сексолог Трэйси Кокс перечислила характерные симптомы серьезных проблем в браке. По ее мнению, пары, находящиеся на грани развода, не целуются в губы и не хотят заниматься сексом.

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Екатерина Улитина
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