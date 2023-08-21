В российском регионе исчезнет целый поселок

Ura.ru: в Челябинской области исчезнет поселок Чеголок

С карты Челябинской области исчезнет целый поселок, который называется Чеголок. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на проект постановления, внесенный в заксобрание российского региона.

Проект рассмотрят на ближайшем заседании. Местные власти выяснили, что в поселке, который занимает 7,8 гектара, отсутствует постоянно проживающее население, дорожно-транспортная инфраструктура, инженерные коммуникации, а также объекты социального, культурного, бытового назначения и дома.

Жители уехали оттуда после ликвидации железнодорожной станции, где они работали. В документе указано, что в ближайшее время населенный пункт не будут возрождать, так как он значительно отдален от инфраструктуры.

В июле 2022 года в России захотели упразднить два населенных пункта по причине прекращения их существования. «Ликвидации» подлежали село Казарма и поселок Кошелевский в Голышмановском районе Тюменской области.