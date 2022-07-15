В России захотели «ликвидировать» два населенных пункта

В Тюменской области захотели упразднить два населенных пункта

В России захотели упразднить два населенных пункта по причине прекращения их существования. «Ликвидации» подлежат село Казарма и поселок Кошелевский в Голышмановском районе Тюменской области, сообщает «Вслух.ru».

Поселения уберут с карт района. С такой инициативой выступил глава администрации муниципалитета Александр Желтоухов на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению областной думы.

В законопроекте отмечается, что на территории Казармы и Кошелевского нет производственных, жилых или нежилых помещений, а также зарегистрированного и проживающего там населения. По словам Желтоухова, упразднение стало актуальным в связи с разграничением муниципальных образований, которое проводится в районе.