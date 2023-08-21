В способностях Китая спасти экономику начали сомневаться

Bloomberg: слабое решение Центробанка Китая по ставке напугало инвесторов

Народный банк Китая в понедельник, 21 августа, сохранил ставку по пятилетним кредитам без изменений на уровне 4,2 процента годовых, хотя большинство экономистов были уверены, что она опустится до 2,7 процента. Такое решение было оценено как неуверенность Пекина и напугало инвесторов, пишет Bloomberg.

Акции в Китае и Гонконге падали до самого низкого уровня с ноября прошлого года. Юань продолжил снижаться к доллару, а доходность десятилетних облигаций Китая снизилась до 2,55 процента, что стало самым низким значением с 2020 года.

Как отмечает издание, половинчатое решение заставляет экспертов сомневаться в возможностях Пекина спасти экономику от замедления. Ему одновременно приходится сохранять стабильность банковской системы, не допуская резкое падение прибыли, что повлияет на кредитование реального сектора, и пытаться повысить доверие инвесторов.

Однако ряд финансовых организаций уже начали снижать прогнозы по росту китайской экономики, в частности, JPMorgan, Morgan Stanley и Citi. По их оценке, правительству не удастся добиться даже скромного показателя в 5 процентов, который считался нижней планкой на фоне выхода из коронавирусных ограничений.

Ранее обозреватели The Wall Street Journal (WSJ) выразили уверенность, что период бурного роста китайской экономики, продолжавшийся почти 40 лет, завершен, а впереди затяжная стагнация. В издании отметили, что Китай долгое время вкладывал средства в строительство заводов, небоскребов и дорог, но эта экономическая модель себя исчерпала.

В отдельных частях Китая мосты и аэропорты простаивают без дела, миллионы квартир стоят нераспроданными, окупаемость инвестиций резко сократилась, а демографические проблемы и ситуация с безработицей, особенно среди молодежи, только ухудшаются. В результате, делают вывод авторы материала, надежды Пекина стать первой экономикой мира могут не сбыться никогда.