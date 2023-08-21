Раскрыты визуально старящие женщин ошибки во внешнем виде

Блогерша Дейдра (фамилия неизвестна), специализирующаяся на теме модной индустрии, раскрыла распространенные ошибки, которые визуально старят женщин. Соответствующий материал публикует Еxpress.co.uk.

В первую очередь инфлюэнсерша призвала читателей отказаться от бесформенных предметов гардероба, которые напоминают пуховое одеяло. Помимо этого, женщина уточнила, что вещи, которые носились в молодости, сейчас могут смотреться не привлекательно.

Кроме того, Дейдра заявила, что ключевую роль в удачном внешнем виде играет собственное восприятие. «Не думайте о своем возрасте, когда примеряете наряд! Очень здорово, если вы будете становиться перед зеркалом и наслаждаться своей внешностью. Носите то, что заставляет вас чувствовать себя счастливой!» — заключила она.

Ранее российская стилистка Лена Червова назвала пять удешевляющих мужскую внешность деталей. По словам специалистки, испортить образ способны тонкие джемперы, а также облегающие рубашки и футболки, которые подчеркивают недостатки фигуры.