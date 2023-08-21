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13:39, 21 августа 2023Мир

Названа наиболее вероятная причина происхождения COVID-19

ВОЗ: естественная причина происхождения вируса COVID-19 наиболее вероятна

Фото: Allison Dinner / Reuters

Естественная причина происхождения вируса COVID-19 наиболее вероятна. Об этом заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар изданию Financial Times.

Он рассказал, что до сих пор готов рассмотреть любую версию происхождения вируса, вызывающего COVID-19, в том числе и случайную утечку из лаборатории в Ухани. Но исследования, проведенные за три года, указывают, что «на самом деле естественное происхождение становится все более вероятным».

Фаррар сказал, что хотел бы организовать исследовательскую миссию в Китай, чтобы поставить точку в разрешении вопроса происхождения вируса SARS-CoV-2. Он сказал, что очень хотел бы окончательно разобраться в этом вопросе, но не уверен, что это получится.

Ранее Пентагон заявил о формировании совета для оценки опасности российского биооружия и реагирования на биологические угрозы. Одной из основных причин называются последствия пандемии COVID-19.

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    Александр Слабиев
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