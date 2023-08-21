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19:36, 21 августа 2023Россия

Тело пятого погибшего диггера нашли в реке под Парящим мостом возле «Зарядья»

Mash: тело пятого погибшего диггера нашли в Москве-реке возле «Зарядья»
СюжетЛивень в Москве

Кадр: видео Telegram-канал Mash

В Москве-реке нашли тело пятого диггера, погибшего в ходе экскурсии по подземным коллекторам столицы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, тело всплыло под Парящим мостом у причала «Зарядье». Оно принадлежит мужчине, личность и возраст которого пока не установлены.

В свою очередь Telegram-канал Baza пишет, что пятое тело принадлежит женщине. По информации издания, до этого в подсчете числа погибших возникла путаница, так как одного из них дважды внесли в списки: мертвого мужчину сначала нашли и только спустя несколько часов смогли извлечь из воды.

Ранее смерть диггеров из экскурсионной группы прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что поиск пропавших продолжается, и выразил соболезнования близким погибших.

Группа диггеров, по предварительным данным, из восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы 20 августа. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос. Участники похода спустились под землю около 14:00 через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта. Примерно через час гид Константин Ф. написал коллеге сообщение о том, что начался дождь, и спросил о возможности подняться на поверхность. После этого на связь диггеры не выходили.

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Как рассказали «Ленте.ру» опытные московские диггеры, даже небольшой дождь может быть опасен для тех, кто находится в дренажном коллекторе. В случае неблагоприятного прогноза организаторы должны предупреждать об этом участников похода и отменять мероприятие либо переносить его на другой день.

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    Константин Лысяков
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