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12:16, 21 августа 2023Экономика

Райффайзенбанк введет комиссию в 50 процентов за входящие переводы в долларах

Райффайзенбанк введет комиссию в 50% за входящие переводы в долларах

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Начиная с 1 сентября Райффайзенбанк устанавливает комиссию за зачисление долларов из других банков. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Нововведение касается физлиц, а также малого и микробизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Комиссия составит 50 процентов от суммы перевода, минимум 1 000 долларов, но не больше суммы поступления. При этом максимальный размер комиссии составит 10 000 долларов.

Банк объясняет ужесточение правил изменением рыночных условий и рекомендует клиентам использовать другие способы получения платежа.

С 3 июля Райффайзенбанк прекратил переводы в евро в другие российские банки и кредитные организации из стран, которые Россия не считает недружественными. Исходящие переводы в евро стали недоступны, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане.

При этом с 1 августа банк на неопределенный срок прекратил прием и покупку иностранной валюты у россиян в своих кассах. Такое решение Райффайзенбанк объяснил необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка.

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    Мария Грушко
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