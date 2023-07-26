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13:02, 26 июля 2023Экономика

Райффайзенбанк приостановит прием и покупку валюты у россиян

Райффайзенбанк с 1 августа приостанавливает прием и покупку наличной валюты у граждан

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Райффайзенбанк с 1 августа 2023 года прекращает прием и покупку иностранной валюты у россиян в кассах банка. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте кредитной организации.

Речь идет о долларах США и евро. Мера является временной, однако срок завершения ее действия банк не называет.

Такое решение Райффайзенбанк объясняет необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. «Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», — указано в пресс-релизе.

Вместе с тем клиентам Райффайзенбанка по-прежнему доступны валютные переводы и конвертация рублей в валюту в мобильном приложении и онлайн-банке. Однако с 1 августа банк увеличивает комиссию за внесение рублей на рублевый счет в своих отделениях. Комиссия на сумму до 200 тысяч рублей составит 1 процент, но не менее 300 рублей. Суммы выше клиенты могут вносить без комиссии.

С 3 июля Райффайзенбанк прекратил переводы в евро в другие российские банки и в кредитные организации из стран, которые Россия не считает «недружественными». Исходящие переводы в евро стали недоступны, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане.

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    Мария Грушко
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