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14:32, 21 июня 2023Экономика

Райффайзенбанк введет ограничения на переводы в евро

Райффайзенбанк с 3 июля прекратит переводить евро в банки России и дружественных стран

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Райффайзенбанк с 3 июля прекратит переводы в евро в другие российские банки и в кредитные организации из стран, которые Россия не считает «недружественными», сообщает пресс-служба организации.

Изменения объяснили ограничениями, вводимыми «на стороне банков-корреспондентов». Исходящие переводы в евро станут недоступны, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане.

Органичения касаются клиентов-физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В банке отметили, что внутри России клиенты по-прежнему смогут переводить евро между своими счетами в Райффайзенбанке или отправить их другому его клиенту.

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    Дмитрий Воронин
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