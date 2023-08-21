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19:48, 21 августа 2023Силовые структуры

Российский полицейский попался на прослушке подчиненных

В Екатеринбурге идет проверка подполковника МВД за прослушку подчиненных

Фото: Lee Campbell / Unsplash

В Екатеринбурге следователи начали проверку 45-летнего командира спецроты ДПС подполковника Сергея, который попался на прослушивании подчиненных. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, мужчина купил бывшее в употреблении оборудование для прослушивания за 700 рублей в 2020 году, а позже передал его заместителю, чтобы она выяснила причину отсутствия сотрудника на работе, поговорив с ним и записав беседу на диктофон. Женщина приказ выполнила, но позже пошла к руководству с жалобой и сдала устройство.

В результате началась проверка, а диктофон отправили на экспертизу, на которой устройство определили как «специальное техническое средство для негласного получения информации».

Ранее в Красноярске бывшего прокурора Березовского района приговорили к 10 с половиной годам колонии строгого режима за получение взятки и незаконную прослушку подчиненных. В 2017 году экс-прокурор также купил спецсредство, чтобы прослушивать разговоры коллег.

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    Варвара Митина
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