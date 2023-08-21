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20:26, 21 августа 2023Интернет и СМИ

Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком кожи

Британский телеведущий Крис Эванс заявил, что у него обнаружили рак кожи
Крис Эванс

Крис Эванс. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Известный британский телеведущий Крис Эванс заявил, что ему диагностировали рак. О борьбе с болезнью он рассказал в эфире утреннего шоу на радиостанции Virgin Radio UK, передает The Guardian.

Эванс сообщил, что у него обнаружили рак кожи — меланому. По словам ведущего, врачи обнаружили болезнь на ранней стадии, поэтому она поддается лечению. Он добавил, что начнет курс лечения в сентябре.

Отмечается, что в 2019 году Эванс признавался в страхе заболеть раком кожи. Тогда он заметил подозрительные отметины на теле и обратился к врачу, но специалист сказал, что с ним все в порядке.

Ранее другой известный британский телеведущий Ник Оуэн рассказал, что проходит лечение от рака простаты. Из-за болезни ему пришлось приостановить съемки на телевидении.

Крис Эванс — британский теле- и радиоведущий. Популярность ему принесла развлекательная программа The Big Breakfast на канале Channel 4. Также он вел один сезон легендарного автомобильного шоу Top Gear. С 2019 года Эванс ведет утреннее шоу на Virgin Radio UK.

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    Евгения Наумова
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