Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком

Телеведущий «Би-би-си» Ник Оуэн рассказал, что лечится от рака простаты

Известный телеведущий новостной программы «Мидленд сегодня» (Midlands Today), созданной телерадиовещательной компанией «Би-би-си», 75-летний Ник Оуэн рассказал, что проходит лечение от рака простаты. О его борьбе с болезнью пишет «Би-би-си».

Оуэн заявил, что весной узнал о диагнозе случайно. Врач обнаружил в крови телеведущего повышенное содержание белков-онкомаркеров и отправил его на биопсию. «Мой терапевт настоял на том, чтобы я пошел к специалисту, чтобы просто быть спокойным. Он спас мне жизнь», — поделился подробностями ведущий.

Журналисту диагностировали быстро прогрессирующий рак простаты. Тогда Оуэн решился на операцию по удалению предстательной железы. Процедура прошла успешно, но телеведущий все еще восстанавливается после нее. Он объяснил, что сейчас приостановил свою работу в передаче, но планирует вернуться на съемки к осени.

Ранее другая известная британская телеведущая Фиона Филлипс рассказала, что борется с болезнью Альцгеймера. Журналистка добавила, что приняла участие в клинических испытаниях нового лекарства, которое должно замедлить развитие болезни.

Оуэн работает на телевидении с 1978 года. Телеведущий снимался в проекте «Доброе утро, Британия!», а также освещал Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. Телезрители также знают Оуэна как одного из постоянных ведущих программы «Мидленд сегодня».