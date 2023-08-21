Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:24, 21 августа 2023Бывший СССР

Литовские фермеры испугались украинского зерна

Фермеры Литвы высказали опасение из-за появления зерна Украины на рынке страны

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

В Ассоциации производителей зерновой продукции Литвы высказали опасение, что украинское зерно, которое может начать транспортироваться через порт Клайпеды, рискует остаться в стране и сбить цены. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

«Цены могут упасть на треть или даже половину. С Украиной мы конкурировать не в состоянии», — сказал глава ассоциации Аушрис Мацияускас.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала, что Вильнюс обратился в Евросоюз за помощью в транзите украинского зерна через Клайпедский порт. Она заверила, что перевозки зерна никак не повлияют на внутренний рынок ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Московские диггеры пропали под землей в мощный ливень. Их начали доставать из Москвы-реки. Что об этом известно?

    Воробьев сообщил Путину о сбитых в Подмосковье беспилотниках

    Россиянкам перечислили визуально омолаживающие стрижки

    На российских заводах начнут собирать иранские автомобили

    Литовские фермеры испугались украинского зерна

    Роскомнадзор попытался купить оборудование для контроля связи и не смог

    В Госдуме предложили установить на каршеринге алкозамки

    Не знавшая о беременности женщина внезапно родила на работе в салоне красоты

    В России изъяли тысячи бутылок поддельной Pepsi

    У россиян украли деньги в отеле Турции и обвинили их в случившемся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости