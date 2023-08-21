Литовские фермеры испугались украинского зерна

Фермеры Литвы высказали опасение из-за появления зерна Украины на рынке страны

В Ассоциации производителей зерновой продукции Литвы высказали опасение, что украинское зерно, которое может начать транспортироваться через порт Клайпеды, рискует остаться в стране и сбить цены. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

«Цены могут упасть на треть или даже половину. С Украиной мы конкурировать не в состоянии», — сказал глава ассоциации Аушрис Мацияускас.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала, что Вильнюс обратился в Евросоюз за помощью в транзите украинского зерна через Клайпедский порт. Она заверила, что перевозки зерна никак не повлияют на внутренний рынок ЕС.