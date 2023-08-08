Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:34, 8 августа 2023Бывший СССР

Литва попросила ЕС помочь с транзитом украинского зерна

Премьер Литвы Шимоните попросила ЕС помочь с транзитом украинского зерна

Фото: Rodolfo Buhrer / Reuters

Литва обратилась в Евросоюз (ЕС) за помощью в транзите украинского зерна через Клайпедский порт. Об этом сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните, передает ТАСС.

«С учетом того, что нам несколько затруднительно договориться (с правительством Польшиприм. «Ленты.ру») на двустороннем уровне, мы направили наши предложения Еврокомиссии, которая по сути и отвечает за открытие и поддержание коридоров солидарности», —рассказала премьер.

В Польше обеспокоены тем, что дешевое зерно с Украины, попадая в страну через железнодорожный транзит в Клайпеду, может нанести урон экономике. При этом Шимоните утверждает, что перевозки «никак не повлияют на внутренний польский рынок и торговлю зерном в ЕС».

Ранее на Украине подсчитали, что страна недополучит 2 миллиарда долларов валютной выручки в 2023 году из-за прекращения участия России в зерновой сделке.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине называли «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?

    Последствия поражения пункта управления украинской группировки «Хортица» оценили

    Футболист клуба РПЛ сравнил уровень чемпионатов России и Сербии

    Россиянина обвинили в домогательстве к 11-летней падчерице

    В США рассказали об огромных потерях ВСУ

    ВСУ обстреляли монастырь с прихожанами в приграничном российском регионе

    Россиянам рассказали о способе защиты жилья от мошенников

    Кабмин Украины одобрил выход из соглашения с Россией по охране промсобственности

    Стилистка назвала россиянам самую популярную одежду на осень

    Настя Ивлеева выставила на продажу розовый автомобиль Lamborghini

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости