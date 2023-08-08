Литва попросила ЕС помочь с транзитом украинского зерна

Премьер Литвы Шимоните попросила ЕС помочь с транзитом украинского зерна

Литва обратилась в Евросоюз (ЕС) за помощью в транзите украинского зерна через Клайпедский порт. Об этом сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните, передает ТАСС.

«С учетом того, что нам несколько затруднительно договориться (с правительством Польши — прим. «Ленты.ру») на двустороннем уровне, мы направили наши предложения Еврокомиссии, которая по сути и отвечает за открытие и поддержание коридоров солидарности», —рассказала премьер.

В Польше обеспокоены тем, что дешевое зерно с Украины, попадая в страну через железнодорожный транзит в Клайпеду, может нанести урон экономике. При этом Шимоните утверждает, что перевозки «никак не повлияют на внутренний польский рынок и торговлю зерном в ЕС».

Ранее на Украине подсчитали, что страна недополучит 2 миллиарда долларов валютной выручки в 2023 году из-за прекращения участия России в зерновой сделке.