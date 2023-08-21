Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:25, 21 августа 2023Россия

Медведев оценил поставки F-16 Украине

Медведев посоветовал ЕС «не заиграться в самолетики» из-за поставок F-16 Киеву

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил решение некоторых стран Запада поставить Украине истребители F-16. Своим мнением политик поделился в Telegram.

Медведев прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которая назвала день решения по поставкам истребителей Киеву хорошим днем для Украины и Европы.

«Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал ее последним днем», — написал бывший российский президент, сопроводив пост фотографией сбитого самолета Третьего рейха.

Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине истребители НАТО F-16. Пока известно о поставке 42 самолетов. При этом глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен уточнил, что Украина сможет использовать истребитель только на своей территории. По его словам, это правило работает для всех вооружений НАТО, передаваемых ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Установлено место падения «Луны-25»

    Певица обнажила грудь ради прав женщин

    Певицу раскритиковали за экстремальный способ похудения

    Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком кожи

    Медведев оценил поставки F-16 Украине

    Мигранты напали на мужчину и женщину в магазине в центре Москвы

    Российский заключенный получил новый срок за побег из колонии ради дочери

    Власти напомнили о незаконности экскурсий по коллекторам Москвы

    Девушка растворила филлер в губах и попала в больницу

    Цены на дизельное топливо в Москве превысили 60 рублей за литр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости