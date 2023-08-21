Медведев оценил поставки F-16 Украине

Медведев посоветовал ЕС «не заиграться в самолетики» из-за поставок F-16 Киеву

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил решение некоторых стран Запада поставить Украине истребители F-16. Своим мнением политик поделился в Telegram.

Медведев прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которая назвала день решения по поставкам истребителей Киеву хорошим днем для Украины и Европы.

«Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал ее последним днем», — написал бывший российский президент, сопроводив пост фотографией сбитого самолета Третьего рейха.

Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине истребители НАТО F-16. Пока известно о поставке 42 самолетов. При этом глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен уточнил, что Украина сможет использовать истребитель только на своей территории. По его словам, это правило работает для всех вооружений НАТО, передаваемых ВСУ.