В МИД ФРГ прокомментировали передачу F-16 Киеву

Глава МИД ФРГ назвала поставку F-16 Киеву хорошим днем для Украины и Европы

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прокомментировала передачу истребителей F-16 Киеву, передает РИА Новости.

«Это хороший день для Украины и, следовательно, хороший день для Европы», — сказала глава ведомства о поставках истребителей.

Ранее в НАТО выдвинули Украине условие по использованию истребителей F-16. Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что альянс пожертвует военную технику только для вытеснения противника с территории Украины.