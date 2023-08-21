В МИД ФРГ прокомментировали передачу F-16 Киеву
Глава МИД ФРГ назвала поставку F-16 Киеву хорошим днем для Украины и Европы
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прокомментировала передачу истребителей F-16 Киеву, передает РИА Новости.
«Это хороший день для Украины и, следовательно, хороший день для Европы», — сказала глава ведомства о поставках истребителей.
Ранее в НАТО выдвинули Украине условие по использованию истребителей F-16. Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что альянс пожертвует военную технику только для вытеснения противника с территории Украины.