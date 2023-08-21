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18:29, 21 августа 2023Наука и техника

Samsung выпустит дешевый складной смартфон

Tech_Reve: Samsung представит недорогой складной смартфон Galaxy Z FE

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Южнокорейская корпорация Samsung намерена выпустить дешевый складной смартфон. Об этом в своем Twitter заявил инсайдер под ником Tech_Reve.

По словам специалиста, в Samsung запланировали выйти на рынок недорогих складных смартфонов, чтобы привлечь к сегменту складных телефонов больше внимания. Аппарат под условным названием Galaxy Z FE могут выпустить в середине 2024 года — после релиза нового поколения складных устройств Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

Автор напомнил, что у корейской компании есть линейка Galaxy FE, в рамках которой она выпускает недорогие субфлагманы. Tech_Reve подчеркнул, что Samsung намерена представлять такие девайсы ежегодно — в том числе гаджеты со складным экраном.

«Вполне логично, что Samsung стремится снизить стоимость складных телефонов, чтобы они могли стать более популярным», — прокомментировали инсайд журналисты издания TechRadar. По их словам, остается неизвестным, бюджетной версией какого устройства окажется Galaxy Z FE — Galaxy Z Fold6 или Galaxy Z Flip6.

В конце июля журналисты портала Digit предсказали выход недорогого складного смартфона Samsung с гибким экраном. Авторы сослались на главу Samsung Mobile Т.М. Ро, который пообещал, что его компания «сделает скачок» в ценообразовании складных устройств.

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    Андрей Ставицкий
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