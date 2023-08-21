В ДНР предрекли «славную охоту» в случае поставок F-16 на Украину

Гагин заявил, что истребители F-16 станут главной целью работы ПВО

Истребители F-16 в случае их поставки на Украину станут главной целью работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости

«Я думаю, это будет как в "Маугли" — будет славная охота. То есть каждый наш расчет ПВО будет охотиться прежде всего именно на F-16 — это вопрос охотничьего престижа», — предрек советник.

Он добавил, что появление F-16 не изменит ситуацию на фронте, поскольку речь идет о недостаточном количестве истребителей. Кроме того, по словам Гагина, у них «отвратительное качество, потому что они просто устаревшие».

«Сами по себе F-16 уже, скажем так, не новое вооружение, то есть им уже достаточно много лет, и по большому счету это похоже на то, что страны НАТО избавляются от хлама, который скопился на их военных базах, и передают их Украине», — заключил Гагин.

Ранее стало известно, что Дания передаст Киеву 19 истребителей F-16. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение их управлению. Еще 42 самолета согласились передать Нидерланды.