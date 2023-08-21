В Госдуме предложили ввести рубль для расчетов внутри страны

Депутат Госдумы Наумов предложил создать неконвертируемые цифровые рубли

Замороженные на счетах за рубежом российские активы на сотни миллиардов долларов можно формально списать, а вместо них на ту же сумму выпустить цифровые рубли. Такую идею предложил депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о специальных цифровых рублях, неконвертируемых, которые нельзя будет использовать для платежей за рубежом. Их применение ограничится расчетами внутри страны, расходами на производство, инфраструктуру, нацпроекты.

При этом депутат оговорился, что в случае такого рода эмиссии процесс должен проходить под строгим контролем. Иначе случится обесценивание рубля и скачок инфляции.

Наумов признает, что сделать российскую валюту одновременно крепкой и свободно конвертируемой возможно только в случае успеха политики импортозамещения. То есть нужны свои электроника, стройматериалы, техника. Без этого курс доллара по-прежнему останется значимым фактором, на который придется обращать внимание.

Критику ЦБ по поводу ослабления курса рубля депутат считает некорректной, поскольку возможности регулятора в нынешних условиях ограничены. Однако стабильный рубль, подчеркнул он, крайне важен для российской экономики, его колебания по-прежнему остаются главным сигнализатором очередного товарного кризиса.

Идея Наумова отсылает как к китайскому, так и к советскому опыту. В КНР действуют два типа юаня, внутренний и офшорный. Курс первого определяется регулятором, а курс второго торгами на биржах, хотя Народный банк Китая старается не допускать существенного расхождения. Так, в последнее время на фоне значительных проблем китайской экономики госбанки начали активно продавать доллары на внешних биржах.

В СССР, помимо внутреннего рубля, существовал так называемый инвалютный рубль. Внутренний рубль нельзя было использовать для внешнеторговых операций, однако именно его курс считался основным. Инвалютный рубль был значительно слабее внутреннего, однако принимался к расчетам за рубежом.