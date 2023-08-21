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15:21, 21 августа 2023Путешествия

Участница «Пацанок» устроила съемку с девушкой в Дагестане и разозлила местных

Участница «Пацанок» попала в скандал из-за съемки с девушкой в горах Дагестана

Фото: Irina Shishkina / Unsplash

Участница телепрограммы «Пацанки» на канале «Пятница!» Лаурита Карпова устроила фотосессию с девушкой в свадебном платье в горах Дагестана и попала в скандал. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Уточняется, что Карпова якобы получила предложение о браке от партнерши в Сулакском каньоне, а торжественный момент снимала на камеру местный фотограф. Радостным событием Лаурита поделилась в социальных сетях. Съемка разозлила местных жителей, которые стали оставлять гневные комментарии под ее публикациями.

Кроме того, недовольные раскритиковали фотографа, согласившегося сделать провокационные кадры. В настоящее время посты из Дагестана уже удалены со страницы звезды телешоу. В беседе с Baza она отметила, что это была обычная фотосессия, а девушка со снимков не состоит с ней в отношениях.

Ранее стало известно, что Минтуризма Дагестана выпустило специальную памятку с нормами поведения для туристов. Часть рекомендаций была связана с одеждой. В частности, приезжающим в регион мужчинам рекомендовали забыть про шорты и майки, а женщинам — отказаться от мини-юбок и другой открытой или облегающей одежды.

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    Зарина Дзагоева
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