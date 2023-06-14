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20:02, 14 июня 2023Путешествия

Туристам в Дагестане посоветовали забыть про шорты

Минтуризма Дагестана рекомендовало туристам отказаться от шорт и объятий на публике
СюжетПожары в Якутии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минтуризма Дагестана выпустило специальную памятку с нормами поведения для туристов. Об этом сообщает портал TourDom.

Часть рекомендаций касается одежды. В частности, мужчинам советуют забыть про шорты и майки, а женщинам — отказаться от мини-юбок и другой открытой или облегающей одежды. Для посещения культовых мест желательно иметь при себе платок, отмечается в памятке.

Кроме того, чиновники предупредили, что в республике не принято обниматься и целоваться на публике, курить и употреблять алкоголь в общественных местах и громко слушать музыку возле мечетей. Не приветствуются также рукопожатия между мужчинами и женщинами.

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Особое внимание в памятке уделяется поведению туристов на пляжах. Там отмечено, что загорать и купаться топлес отдыхающим категорически запрещено. «В этом традиционном этикете нет ни одной случайности. Все направлено на то, чтобы не задеть достоинство любого человека, включая гостя», — подчеркнули авторы памятки.

Ранее российская туристка побывала в Дагестане и описала поездку фразой «мусор повсюду». «Если есть возможность, уберите мусор не только за собой, но прихватите и тот, что валяется, — рассказала она. — Когда мы отдыхали на побережье, вечером устраивали прогулки-уборки. Собирали по два-три мешка за одну прогулку. Хозяин отеля даже нам скидку на проживание сделал, когда увидел, чем мы занимаемся».

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    Марина Черняк
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