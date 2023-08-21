Дачникам подсказали способ избавиться от хмеля на участке

«АиФ»: после прополки хмеля следует задушить его семена мульчей

Хмель может быть агрессивным и быстро распространяться по огороду и участку, причиняя неудобства садоводам. Способы избавиться от него подсказало издание «АиФ», ссылаясь на экспертов компании по производству теплиц.

Самым простым способом избавиться от хмеля, отметили эксперты, является его физическое удаление. «Осторожно выкопайте растение целиком, включая корневую систему. Будьте внимательны, чтобы не оставить ни одного корня, так как хмель имеет способность быстро отрастать из обрезанных или оставшихся корней», — говорится в публикации.

После прополки хмеля, продолжили специалисты, можно мульчировать почву. «Этот метод заключается в накладывании слоя органической или неорганической мульчи поверх почвы, чтобы задушить оставшиеся семена и предотвратить их прорастание. Органическая мульча, такая как солома, опилки или травянистые отходы, также будет способствовать улучшению почвы», — посоветовали эксперты дачникам.

Для более интенсивного контроля хмеля, продолжают эксперты, можно использовать гербициды, помочь с выбором которых для конкретного вида почвы может специалист по этим средствам. Наконец, одним из главных правил успешного избавления от хмеля, подчеркнули эксперты, является регулярный контроль над сорняками. «Регулярно осматривайте и удаляйте любые молодые побеги хмеля до того, как они успеют распространиться и проникнуть глубже в почву. Это позволит вам предотвратить его обильное распространение и внедрение», — заключили они.

Ранее агроном Михаил Воробьев назвал способы убрать сорняки без вреда для участка. Оптимальный вариант, рассказал он, — высушить сорняки до состояния сена, например, равномерно разложив их на дорожках, где ходят люди.