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18:45, 11 августа 2023Забота о себе

Агроном назвал правила уборки сорняков без вреда для участка

Агроном Воробьев: чтобы надолго избавиться от сорняков, нужно их высушить

Фото: Sever180 / Shutterstock / Fotodom

Чтобы надолго избавиться от сорняков и случайно не посеять их заново, нужно соблюдать правила их уборки, рассказал агроном Михаил Воробьев. Способы убрать сорняки без вреда для участка он назвал в беседе с «Аргументами и фактами».

Наиболее оптимальный вариант, рассказал он, — высушить сорняки до состояния сена, например, равномерно разложив их на дорожках, где ходят люди. «Сорняки очень этого не любят и в скором времени высыхают и погибают», — сказал эксперт.

Если сложить сорняки в кучу, предупредил он, растения начнут развиваться. «Для корней такие условия вполне сгодятся, и они снова прорастут. В итоге ваша куча сорняков превратится в один глобальный, большой сорняк», — предупредил агроном.

Кроме того, для большого объема сорняков Воробьев порекомендовал использовать деревянные или железные настилы, а также решетчатые ящики или тележки как в магазинах. В эти конструкции растения можно положить и оставить на солнце. «Там они высохнут и потеряют свою жизнеспособность. Те же ящики можно периодически потряхивать, чтобы с них опадала чистая земля, которую можно смело возвращать на грядки», — заключил он.

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    Александра Лисица
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