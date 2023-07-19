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14:10, 19 июля 2023Забота о себе

Врач поделился упражнениями для избавления от боли в спине после работы на даче

Реабилитолог Бондаренко: при боли в спине после работы на даче поможет растяжка

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Реабилитолог Владимир Бондаренко призывает дачников делать растяжку после работ на приусадебном участке для избавления от болей в спине. Самыми эффективными для этого упражнениями он поделился с «Лентой.ру».

Чтобы снять боль в спине, врач советует оставаться в положении сидя на корточках после завершения работы. Находясь в этой позе, нужно начать поочередно вращать колени по направлению внутрь. Движения необходимо совершать плавно и спокойно в течение 15 минут.

Затем Бондаренко советует тем, кому это позволяет физическая форма и состояние здоровья, из того же исходного положения (сидя на корточках) упереться ладонями в землю и немного привстать на носочках. «Аккуратно перекатывайтесь с ноги на ногу, плавно смещая центр тяжести. Спину старайтесь держать ровной. Необходимо совершить около 15 повторений на каждую ногу», — дает инструкции врач.

Следующее упражнение позволит расслабить мышцы. Стоя на коленях, опустите таз на пятки. Если не получается, и таз остается приподнятым, тогда расставьте колени шире. Выполняйте перекаты таза в право и влево. С каждым разом добавляйте амплитуды движения в пояснице. Количество повторений — 15 на каждую сторону

Владимир Бондаренкореабилитолог

В ходе следующего упражнения реабилитолог предлагает, оставаясь в той же позиции (таз на пятках), размять поясницу, скручивая корпус. Нужно медленно и по очереди совершать повороты влево и вправо и при этом тянуться правой рукой в левую сторону, а левой — в правую. Голова должна двигаться в ту же сторону, что и вытянутая ладонь. При каждом повороте нужно увеличивать угол разворота и амплитуду.

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После этого комплекса упражнений можно смело вставать и идти отдыхать, уверяет Бондаренко. Он отметил, что большинство упражнений для снятия боли и напряжения в спине подходят всем. Главное, делать их правильно и не перегружать себя.

При определенных симптомах, по его словам, стоит обращаться к врачу, а не пытаться решить проблему упражнениями и мазями.

Если болит всегда в одном месте и уже несколько дней, в положении лежа облегчение не приходит, при появлении болей в спине начинают неметь руки и ноги, если болезненные ощущения возникают время от времени и не зависят от нагрузки, когда при болях в спине поднимается температура — срочно обращайтесь к врачу

Владимир Бондаренкореабилитолог

Если в подобных ситуациях своевременно не провести диагностику, есть риск запустить болезнь и получить осложнения вплоть до инвалидности, предупредил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Владимир Бондаренко рассказал, как предотвратить появление боли из-за работы на даче. Для этого он рекомендовал делать разминку.

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    Вера Владзиевская
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