Названы способы избежать боли в спине во время работы на даче

Реабилитолог Владимир Бондаренко призвал делать разминку перед началом работы на даче

Перед началом дачных работ необходимо делать разминку, призывает реабилитолог, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко. Способы избежать боли в спине врач назвал «Ленте.ру».

Бондаренко пояснил, что если резко приняться за работу на приусадебном участке без подготовки, можно навредить мышцам. Разминка, по его словам, минимизирует риски перенапряжения спины и появления неприятных ощущений.

Одним из самых эффективных упражнений для разминки он назвал ходьбу след в след. «Переступайте с пятки на носок, ставя одну ногу перед другой так, чтобы пятка касалась носка. Руки в это время нужно держать раскинутыми в стороны, а живот подтянутым. Смотрите в точку перед собой, держите равновесие, сделайте не менее двадцати шагов», — рекомендует Бондаренко.

Упражнение «Кошка» отлично поможет размяться. Встаньте на четвереньки. Сначала выгибайте спину максимально вверх, опуская голову. Затем прогибайте спину вниз. Нужно сделать 10 повторений Владимир Бондаренко реабилитолог

Если перед физически тяжелой работой разогреть мышцы и суставы, вероятность появления болей и перенапряжения значительно снизится, говорит специалист. Бондаренко добавил, что перед началом работы на даче нужно подумать и о позвоночнике. Он отметил, что необходимо правильно поднимать тяжести: необходимо делать это держа спину ровно.

Во время прополки безопаснее стоять на коленях, подстелив под них что-то мягкое либо используя специальные наколенники, продолжил реабилитолог. Спина при этом должна также оставаться прямой. «Так вы сбережете нижний отдел позвоночника. И при выборе инвентаря важно обращать внимания на его размеры, чтобы не приходилось сгибаться или слишком наклоняться при работе», — объяснил он.

Напоследок Бондаренко призвал каждые 15-20 минут вставать и делать небольшой перерыв от прополки грядок. В это время можно пройтись по участку, выпрямив спину, чтобы снять напряжение с поясничного отдела.

Ранее Бондаренко назвал способы избежать болей в спине при сидячей работе. В частности он призвал следить за локтями.