Названы способы избежать болей в спине при сидячей работе

Реабилитолог Владимир Бондаренко призвал следить за локтями ради здоровья спины

Избежать появления болей в спине при сидячей работе помогут правильно организованное рабочее место и регулярная зарядка. Способы избежать проблем со здоровьем «Ленте.ру» назвал реабилитолог, основатель и руководитель центра механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко.

«Обратите внимание на высоту стола и стула, отрегулируйте положение компьютера и других гаджетов так, чтобы экран находился на уровне глаз на расстоянии не менее 30 сантиметров, — говорит Бондаренко. — Свет должен падать на рабочую поверхность с правой стороны». Рабочий стол, по его словам, должен располагаться перпендикулярно окну, иначе монитор будет бликовать.

Важную роль в профилактике болезней спины играет и положение тела, добавил врач. Во время работы он призвал следить за тем, чтобы локти и колени находились под прямым углом, стопы — на полу. Спину и голову необходимо держать прямо. Сначала такое положение покажется неудобным, но со временем мышцы окрепнут, и правильная посадка станет привычной, пояснил Бондаренко.

Тем, кто целый день проводит за компьютером, необходимо регулярно двигаться. Следует каждые 10-15 минут менять положение корпуса. Для этого нужно два-три раза наклонить голову, повернуться в обе стороны, говорит собеседник «Ленты.ру».

Во время долгого сидения в неподвижном состоянии мышцы становятся скованными, зажатыми, развиваются болезни сердечно-сосудистой, нервной системы, опорно-двигательного аппарата Владимир Бондаренко реабилитолог

При сидячей работе на помощь спине придет разминка. Для этого нужно поставить на смартфон напоминание и каждый час делать зарядку в течение пяти-десяти минут. Достаточно нескольких взмахов руками, вращений головой и корпусом. Всего несколько несложных упражнений активизируют кровоток, расслабят мышцы и улучшат самочувствие.

Если нет возможности посещать спортзал, достаточно делать зарядку по утрам в течение 10-15 минут. Возвращаясь с работы, не спешите сесть в машину или автобус. Пройдитесь 20-30 минут, подышите воздухом, полюбуйтесь природой. Выходные постарайтесь проводить максимально активно Владимир Бондаренко реабилитолог

Все названые меры действуют только при профилактике появления болей в спине. Но, если спина уже болит, то необходима медицинская помощь. Дискомфортные ощущения нельзя оставлять без внимания, но и самолечением заниматься опасно, подвел итог реабилитолог.

Ранее Владимир Бондаренко назвал способы избежать переутомления. Он посоветовал бороться со стрессом, правильно питаться и спать вдоволь.