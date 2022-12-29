Названы способы избежать переутомления

Реабилитолог Бондаренко рассказал, что борьба со стрессом поможет избежать переутомления

Борьба со стрессом и позитивный настрой помогут избежать переутомления, рассказал реабилитолог, основатель и руководитель центра механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко. Врач назвал «Ленте.ру» и другие способы сохранить энергию и здоровье.

Бондаренко напомнил, что для восстановления сил организму требуется полноценный сон и сбалансированное питание. «Не стоит отказываться от каких-то продуктов только потому, что это модно или необходимо для похудения. Без достаточного количества нутриентов организму не хватит энергии. Поэтому так важно организовать здоровое питание, чтобы тело получало полноценное топливо и работало максимально эффективно», — прокомментировал он.

Также, по его словам, немалую роль в борьбе с переутомлением играет соблюдение питьевого режима. Часто человек пытается заесть переутомление чем-нибудь вкусным. Но на самом деле достаточно выпить стакан воды, чтобы поддержать организм и восстановить его работоспособность. Если дренажные системы тела работают правильно, сильная усталость будет редким явлением.

Чтобы не забывать пить воду, поставьте напоминание на телефон. Следуйте подсказкам — и вы всегда будете чувствовать себя в ресурсе. Дополнительный бонус — здоровая сияющая кожа и ровный цвет лица Владимир Бондаренко реабилитолог

Помощниками в борьбе с переутомлением также станут позитивный настрой и борьба со стрессом, добавил врач. По его мнению, если человек наполнен положительными эмоциями, он меньше устает и больше успевает. Но многие люди предпочитает сосредотачиваться на негативе, а стресс — похититель энергии, уверяет Бондаренко.

Старайтесь избегать привычного трафарета «дом-работа-дом», поскольку так легко потерять не только силы, но и желание к чему-то стремиться. Наполняйте жизнь положительными событиями: встречайтесь с друзьями, ходите в театр, посещайте мастер-классы Владимир Бондаренко реабилитолог

Стресс есть везде, и убежать от него невозможно, констатирует собеседник «Ленты.ру». Однако можно изменить свое отношение к ситуации и реагировать на нее правильно, без нервов и лишних переживаний. Если начальник накричал на работе, не стоит бросаться в слезы, лучше проанализировать ошибки и принять их как новый опыт.

Контролируйте инфопоток вокруг себя, чтобы максимально исключить влияние негатива. Меньше смотрите новости, реже листайте соцсети. Снизить уровень тревожности помогает тайм-менеджмент, планирование, грамотное распределение рабочих задач Владимир Бондаренко реабилитолог

Физическое состояние тесно связано с моральным здоровьем, добавил Бондаренко. От переутомления хорошо помогает сауна, массаж, занятия йогой, прогулка на свежем воздухе. Есть также много вариантов активностей, которые могут доставить огромное удовольствие, например, плавание в бассейне или катание на коньках. «Помните, что внутренний ресурс не безграничен. Придерживайтесь этих простых рекомендаций, и вы будете бодры и полны энергии», — подвел итог врач.

Ранее психолог Юлия Рязанова дала советы по борьбе с предновогодним стрессом. Она посоветовала устроить информационный детокс — отключиться на несколько дней от просмотра тревожных новостей, чтобы вернуть чувства и мысли под контроль.