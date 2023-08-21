Суд отказался менять группу инвалидности устроившему стрельбу в пермском вузе

Суд отказался давать стрелявшему в пермском вузе вторую группу инвалидности

Свердловский районный суд Перми отказался заменить третью группу инвалидности на вторую Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом сообщает РИА Новости.

В бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) заявили, что оснований для этого нет. Специалисты во время экспертизы изучили, какие нарушения функций организма были у стрелка на дату освидетельствования в ноябре 2022 года, насколько сильно они проявлялись, с какими ограничениями он из-за этого сталкивался, имелись ли основания для назначения инвалидности, если да, то какой группы.

При этом Бекмансуров настаивает, что третья группа инвалидности не в полной мере учитывает его состояние. Иск к МСЭ он подал в конце 2022 года. Весной суд назначил дополнительную судебно-медицинскую экспертизу и приостановил на время ее проведения заседание.

По словам собеседника агентства, второй или первой группы инвалидности часто добиваются для увеличения пенсии, которая полагается при таком статусе.

В июне апелляционный суд оставил без изменений пожизненный приговор Бекмансурову. Его защита просила о смягчении наказания, так как он полностью признал вину, раскаялся и помогал следствию.

20 сентября 2021 года Бекмансуров вооружился гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. На тот момент стрелявшему было 19 лет.