Дженнифер Лопес показала фигуру в бикини

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала фигуру в откровенном наряде и восхитила поклонников. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя исполнительница разместила серию фото с отпуска. На одном из кадров она предстала в белом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. Лопес продемонстрировала подтянутый живот с шестью кубиками пресса и упругую грудь.

В качестве аксессуаров артистка выбрала пестрый платок, повязанный на голову, солнцезащитные очки и серьги-кольца. Помимо этого, она нанесла макияж в нейтральных оттенках. «Это август (пока)», — подписала она публикацию, которая набрала почти 1,5 миллиона лайков.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Что за красота, моя королева!», «Люблю вас», «Потрясающая», «Какая же она горячая», — высказались они.

Ранее Лопес показала лицо без макияжа. На размещенных кадрах знаменитость нанесла на лицо продукты собственного бренда JLoBeauty. При этом она уточнила, что в ролике нет фильтров и ретуши.