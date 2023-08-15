54-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала естественную внешность на новом видео. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя исполнительница показала свой ежедневный уход, снявшись без макияжа в ванной комнате. На размещенных кадрах знаменитость нанесла на лицо продукты собственного бренда JLoBeauty, среди которых сыворотка J.Lo Glow Serum за 79 долларов (7739 рублей) и увлажняющий крем с SPF-защитой стоимостью 55 долларов (5388 рублей).

«Здесь нет фильтров и какой-либо ретуши. Просто я в 54 года, сияющая и счастливая!» — подписала публикацию одетая в банный халат Лопес.

В июле Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе в честь своего 54-летия. Артистка опубликовала фото, на которых она запечатлена в сверкающем платье и черном бикини, оформленном бело-зеленым принтом. При этом ее внешний вид дополнили массивные серьги и браслеты, шляпа в тон купальнику, а также чокер на шее в виде цепи и подвеска с ключом.