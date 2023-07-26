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10:29, 26 июля 2023Ценности

Дженнифер Лопес поделилась фото в бикини со своего 54-летия

Певица Дженнифер Лопес поделилась фото в откровенном купальнике со своего 54-летия

Фото: @jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе в честь своего 54-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поп-исполнительница поделилась фото, на которых она запечатлена в сверкающем платье и черном бикини, оформленном бело-зеленым принтом. При этом ее внешний вид дополнили шляпа в тон купальнику, массивные серьги и браслеты, а также чокер на шее в виде цепи и подвеска с ключом.

Поклонники восхитились подтянутой формой артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 600 тысяч лайков. «Ты такая удивительная», «Очень красивая женщина», «54 года, а выглядит на 24», «Стареет, как хорошее вино», «Хочется выглядеть также в 54», — высказывались они.

Ранее Дженнифер Лопес показала фигуру в откровенном наряде. На размещенных снимках знаменитость предстала в гримерной комнате в нижнем кружевном белье белого цвета, состоящем из бюстгальтера с поролоновой чашкой и прозрачных трусов на низкой посадке, и продемонстрировала пышную грудь и кубики пресса.

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    Мария Винар
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