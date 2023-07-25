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01:03, 25 июля 2023Ценности

54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье

54-летняя певица Дженнифер Лопес показала кубики пресса и пышную грудь

Фото: @jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 54-летняя знаменитость предстала в гримерной комнате в нижнем кружевном белье белого цвета, состоящем из бюстгальтера с поролоновой чашкой и прозрачных трусов на низкой посадке, и продемонстрировала пышную грудь и кубики пресса.

Поверх наряда звезда надела бежевый халат с черной оборкой средней длины и босоножки на высоких шпильках. Свой образ Лопес дополнила небрежно собранными волосами, завитыми в легкие локоны, а также ярким макияжем. «Готовлюсь праздновать», — подписала она пост, посвященный своему дню рождения.

Ранее в июле Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа и восхитила фанатов. 53-летняя артистка записала видео, в котором продемонстрировала процесс нанесения уходовых средств собственного бренда косметики JLoBeauty.

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    Екатерина Ештокина
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