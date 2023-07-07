53-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

53-летняя певица Дженнифер Лопес показала естественную внешность

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

53-летняя артистка записала видео, в котором продемонстрировала процесс нанесения уходовых средств собственного бренда косметики JLoBeauty. На размещенных кадрах поп-исполнительница предстала в черной водолазке и с собранными в пучок волосами. Также видно, что на ее лице отсутствует мейкап.

Поклонники оценили естественную красоту кумира и принялись писать комплименты в комментариях под роликом. «Красивая женщина. Выглядишь потрясающе», «Не знаю, слышала ли ты это, но ты так красива», «Королева красоты», «Снимаем шляпы перед тобой, наша богиня», «Очень привлекательная и неповторимая», — высказывались они.

Ранее Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци и порадовала фанатов. На размещенных кадрах звезда запечатлена в зеленом облегающем платье, оформленном вырезом на спине и боку. Также видно, что артистка отказалась от бюстгальтера на время съемки.