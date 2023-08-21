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11:32, 21 августа 2023Экономика

Умер создатель КамАЗа

Создатель КамАЗа Лев Васильев умер на 99-м году жизни

Фото: Валентин Черединцев / ТАСС

Первый генеральный директор и создатель КамАЗа Лев Васильев умер на 99-м году жизни. Об этом сообщает полпредство Татарстана в Москве

«Ушел из жизни создатель КамАЗа Лев Борисович Васильев. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны, он скончался сегодня ночью на 99-м году жизни», — отметили в пресс-службе.

Васильев возглавлял КамАЗ с 1969 по 1981 год, под его руководством сдали первую и вторую очереди Камского автогиганта. За это время завод выпустил порядка 300 тысяч грузовиков. Также он был генеральным директором завода «Москвич» и участвовал в создании первых машин предприятия, а позже возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.

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КамАЗ по-прежнему остается лидером по продажам грузовиков в России, однако с начала 2023 года его доля снизилась с 40 до 25 процентов из-за резкого роста доли китайских компаний. Общее число продаж российских автомобилей в первом квартале составило 26,7 тысячи машин, на 20 процентов выше, чем в конце прошлого года.

В июне 2023-го гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и президент АвтоВАЗа Максим Соколов попросили власти поднять утильсбор на иномарки ради поддержки своих продаж. Сбор необходимо увеличить, так как российские производители в текущих условиях не могут конкурировать с иностранцами и увеличивать продажи, заявили они.

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    Вячеслав Агапов
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