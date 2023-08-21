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18:35, 21 августа 2023Путешествия

В Крыму в открытом море перевернулся катамаран с туристами

«Крым-спас»: в Крыму спасли перевернувшуюся на катамаране семью туристов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму возле мыса Алчак недалеко от Судака семья туристов перевернулась на катамаране в открытом море. Об этом сообщается на официальной странице «ВКонтакте» Государственного казенного учреждения (ГКУ) «Крым-спас».

Уточняется, что сигнал о помощи поступил спасателям 20 августа в 12:43. Мужчина, женщина и двое детей после неудачной морской прогулки выплыли к прибрежной скале и забрались на нее в ожидании помощи.

В ведомстве добавили, что спасателям пришлось добираться до места, где находились туристы, вплавь, поскольку подойти к скале на лодке было невозможно из-за небольшого волнения моря и каменной осыпи.

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При помощи спасательных жилетов и кругов семью эвакуировали в безопасное место на берегу. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее сообщалось, что россиянин отдыхал на природе и случайно спас девять туристов с перевернувшегося на Ладожском озере катера. Сергей Крамарев хотел отправиться на прогулку по озеру вместе с родственниками, но из-за погодных условий его моторная лодка не смогла выйти в плавание. В районе острова Кильпола он увидел в воде перевернутое судно и людей.

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    Марина Черняк
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