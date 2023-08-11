Сотрудник авиакомпании «Россия» спас девять туристов на Ладожском озере

Россиянин отдыхал на природе и случайно спас девять туристов с перевернувшегося на Ладожском озере катера. Об этом сообщила в своем Telegram-канале авиакомпания «Россия», сотрудником которой является герой.

По данным источника, инцидент произошел 5 августа в районе Ладожских шхер. Россиянин по имени Сергей Крамарев хотел отправиться на прогулку по озеру вместе с родственниками, но из-за погодных условий его моторная лодка не смогла выйти в плавание.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Крамарев рассказал, что в районе острова Кильпола он увидел в воде перевернутое судно и людей. «Их заметить — везение! Я просто там оказался в нужное время и кинул взгляд в нужное место! Без жилетов шансов их увидеть не было бы. Следующие несколько часов моей жизни я не забуду никогда», — поделился эмоциями работник авиакомпании.

Он добавил, что затащил в свой четырехместный катер пять человек, так как забрать всех сразу не получилось из-за перегруза, отвез их на ближайший остров, а затем вернулся за оставшимися в воде туристами, по пути набрав 112.

«Говорят, катер МЧС выехал, но ждать его времени нет: люди в воде 12 градусов (по датчику катера) уже больше часа, ищу еще четверых! И нахожу! Живые, но уже очень замерзшие, что усложнило вытаскивание», — рассказал россиянин.

По его словам, вторую группу туристов тоже удалось успешно доставить на остров, где был лагерь с палатками. Крамарев попросил отдыхавших там людей развести костер и приготовить для спасенных горячий чай. Позже на место приехали сотрудники экстренных служб.

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