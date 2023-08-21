Украина оказалась в замешательстве из-за задержки поставок F-16

NBC News: Украина в замешательстве из-за задержки поставок истребителей F-16

Киев оказался в замешательстве из-за того, что Запад отложил поставки истребителей F-16 на Украину. Об этом рассказал телеканал NBC News, ссылаясь на представителей Украины.

«Задержки расстроили украинские власти, а также военных на передовой... Они не решаются публично обсуждать объяснение США о задержках, потому что F-16 являются "чувствительной" темой», — указано в статье.

Официальные представители США утверждают, что украинским пилотам необходимо выучить английский язык, так как это необходимо для чтения команд и руководства по эксплуатации самолетов. Также еще не решено, какое оружие для оснащения американских истребителей Запад решит поставлять на Украину. Все это говорит о готовности эскадрилий F-16 к бою не раньше чем следующим летом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в тренировках пилотов для полетов на F-16 примет участие Греция. Он также говорил о старте обучения летчиков и инженеров в Дании.