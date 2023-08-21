Среда обитания
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15:39, 21 августа 2023Среда обитания

Дачников призвали разбрасывать по участку арбузные корки

Агроном Коврижных: разбросанные арбузные корки помогут убрать вредителей с дачи

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Владельцев дачных участков призвали разбрасывать по даче арбузные корки для того, чтобы избавиться от различных вредителей. Подобный совет им дала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передают «БелНовости».

По словам эксперта, арбузные корки обладают полезным свойством — они помогают убрать вредителей с участка, так как служат настоящим магнитом для них. Коврижных призвала разбросать корки одного арбуза после захода солнца по территории всей дачи. Утром, заверила специалист, пищевые отходы будут практически полностью облеплены вредителями. После этого корки можно будет собрать и уничтожить, а о вредителях — забыть.

В августе государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Лилия Иванушкина научила дачников защищать участок от вредителей без помощи опасных химических ядов. Эксперт посоветовала применять экологически безвредные современные биопрепараты и народные средства, а также вовремя прибегать к профилактическим мерам защиты.

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    Полина Кислицына
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