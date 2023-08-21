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07:19, 21 августа 2023Спорт

Волейболистка-чемпионка сравнила жизнь в России и Италии

Волейболистка Татьяна Кошелева заявила, что считает домом и Россию, и Италию
СюжетЧемпионат мира по волейболу
Татьяна Кошелева (слева)

Татьяна Кошелева (слева). Фото: Yuya Shino / Reuters

Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева сравнила жизнь в России и Италии. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка заявила, что считает домом обе страны. «Мне очень повезло, что у меня есть два дома. Один — в Москве, а другой — в Пезаро. Сплошное удовольствие от этого контраста: ритм города, с потрясающим сервисом и культурой, архитектурой — и такая сдержанная, менее импульсивная, спокойная, но со своим характером Италия», — поделилась она.

Кошелева отметила, что в каждом уголке мира можно найти что-то свое. Волейболистка рассказала, что Италия ей близка по душе, а Москву назвала вдохновляющей.

Кошелева играет за «Валлефолью» с 2021 года. В 2019 году она выступала за еще одну итальянскую команду — «Савино Дель Бене». 34-летняя волейболистка является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России.

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    Дарья Коршунова
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