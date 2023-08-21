В Подмосковье годовалого ребенка экстренно госпитализировали после укуса змеи

В Подмосковье годовалую девочку экстренно госпитализировали после укуса змеи

В Московской области годовалую девочку экстренно доставили в больницу после того, как ее укусила змея. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рептилия — предположительно, гадюка, — укусила девочку, когда та играла в траве. Сразу после укуса состояние ребенка ухудшилось: дыхание стало затрудненным, а кожа в месте укуса покраснела.

Девочку доставили в токсикологическое отделение областной больницы в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, у ребенка развился отек Квинке — острая воспалительная реакция организма на аллерген. За состоянием пациентки следят медработники.

Ранее в Петербурге четырехлетняя девочка попала в реанимацию после укуса змеи. На момент госпитализации врачи оценивали ее состояние как тяжелое.