Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 21 августа 2023Россия

В Подмосковье годовалого ребенка экстренно госпитализировали после укуса змеи

В Подмосковье годовалую девочку экстренно госпитализировали после укуса змеи

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Московской области годовалую девочку экстренно доставили в больницу после того, как ее укусила змея. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рептилия — предположительно, гадюка, — укусила девочку, когда та играла в траве. Сразу после укуса состояние ребенка ухудшилось: дыхание стало затрудненным, а кожа в месте укуса покраснела.

Девочку доставили в токсикологическое отделение областной больницы в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, у ребенка развился отек Квинке — острая воспалительная реакция организма на аллерген. За состоянием пациентки следят медработники.

Ранее в Петербурге четырехлетняя девочка попала в реанимацию после укуса змеи. На момент госпитализации врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке атаки военного аэродрома в Калужской области

    Суд отказался менять группу инвалидности устроившему стрельбу в пермском вузе

    Россиянам показали новую версию «Москвича»

    На Украине возбудили уголовное дело после взрыва в МВД

    Новая часть «Трансформеров» установила антирекорд по кассовым сборам

    Россиянам раскрыли способ вернуть севшей после стирки одежде прежний размер

    Китай резко снизил закупки российской нефти

    В Подмосковье годовалого ребенка экстренно госпитализировали после укуса змеи

    Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета

    Российские туристы пожаловались на массовое отравление в отеле Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости